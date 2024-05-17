Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1959
Дочь: Назарова (Понявин) Наталья
Отец ребёнка: Понявин Фёдор
Рождение ребёнка
31.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Понявин Фёдор
д.Кулаки, Меленковский район
Смерть
Неизвестно