Ефимия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия

Ефимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1959

Дочь: Назарова (Понявин) Наталья

Отец ребёнка: Понявин Фёдор

Рождение ребёнка
31.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Понявин Фёдор

д.Кулаки, Меленковский район
Смерть
Неизвестно

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