Эльмут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭльмут

Эльмут

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1947

Отец: не указан

Мать: Марья Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close