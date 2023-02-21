Kagalnikova Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kagalnikova Ida

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1931

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1931

Отец: Kagalnikov Faikel

Мать: Kagalnikova Hasya

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