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Kagalnikova Ida
Kagalnikova Ida
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.01.1931
Пол
Женский
Отец
Kagalnikov Faikel
Мать
Kagalnikova (Kreingold) Hasya
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1931
Отец:
Kagalnikov Faikel
Мать:
Kagalnikova Hasya
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