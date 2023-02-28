Монахов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1906 ст.
Дата смерти28.09.1941
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1906 ст.
Крещение
20.07.1906 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
https://cgamos.ru/metric-books/2184/2184-1/2184_1_75/ стр.186
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1941
убит в бою
Похороны
Неизвестно
Вороново, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния