Монахов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМонахов Василий Васильевич

Монахов Василий Васильевич

avatar

Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

19.07.1906 ст.

Дата смерти

28.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1906 ст.

Отец: Монахов Василий Антипович

Мать: Монахова Анна Григорьевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Крещение
20.07.1906 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
https://cgamos.ru/metric-books/2184/2184-1/2184_1_75/ стр.186
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монахова Евдокия Андреевна

Смерть
28.09.1941
убит в бою
Похороны
Неизвестно
Вороново, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close