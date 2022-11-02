Лошаков Николай Фёдорович
мужской, родился 1887
умер 1942, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Кузовкина (Лошакова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Лошаковa (Римская-Корсакова) Татьяна Сергеевна
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург