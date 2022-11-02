Лошаков Николай Фёдорович 1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Лошаков Николай Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1887

умер 1942, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Лошаковa (Римская-Корсакова) Татьяна Сергеевна1891 г.р.
Дети
Кузовкина (Лошакова) Мария Николаевна1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошаковa (Римская-Корсакова) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кузовкина (Лошакова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Лошаковa (Римская-Корсакова) Татьяна Сергеевна

Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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