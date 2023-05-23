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Глущенко Вера Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
01.01.1929

Дочь: Петрова Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Глущенко Григорий Федорович

Россия
Рождение ребёнка
05.12.1935

Дочь: Бессонова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Глущенко Григорий Федорович

Селекстанция Льговского района Курской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глущенко Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно