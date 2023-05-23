Глущенко Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1929
Дочь: Петрова Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Глущенко Григорий Федорович
Россия
Рождение ребёнка
05.12.1935
Дочь: Бессонова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Глущенко Григорий Федорович
Селекстанция Льговского района Курской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно