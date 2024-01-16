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Зенкин Прокофий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803 или 1805

Дата смерти

26.02.1859

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1821 г.р.
Около 1812 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1803 или 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Зенкин Давид Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Зенкина Евдокия Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
04.11.1853

Жена: Зенкина Марина Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Прокофия Тимофеева Зенкина и Марины Ивановой Горемыкиной.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкина Татьяна Матвеевна

Смерть
26.02.1859
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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