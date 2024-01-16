Зенкин Прокофий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803 или 1805
Дата смерти26.02.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1837
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Зенкина Евдокия Прокофьевна
Бракосочетание
04.11.1853
Жена: Зенкина Марина Ивановна
Второй брак для Прокофия Тимофеева Зенкина и Марины Ивановой Горемыкиной.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1859