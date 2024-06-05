Малинина Соломея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина Соломея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

02.12.1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Малинин Василий Галактионович

Отец ребёнка: Малинин Галактион Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Малинин Иван Галактионович

Отец ребёнка: Малинин Галактион Яковлевич

Смерть
02.12.1778

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