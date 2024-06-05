Малинина Соломея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1679
Дата смерти02.12.1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Малинин Василий Галактионович
Отец ребёнка: Малинин Галактион Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Малинин Иван Галактионович
Отец ребёнка: Малинин Галактион Яковлевич
Смерть
02.12.1778