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Кузнецов Степан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1871 ст.

Жена: Кузнецова Агриппина Семеновна

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N9-Q?i=418&cc=3511744
Бракосочетание
28.01.1879 ст.

Жена: Кузнецова Анна Мироновна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
03.06.1882 ст.

Дочь: Акилина Степановна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Мироновна

Спасское, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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