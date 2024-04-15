Кузнецов Степан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.01.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N9-Q?i=418&cc=3511744
Бракосочетание
28.01.1879 ст.
Жена: Кузнецова Анна Мироновна
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
03.06.1882 ст.
Дочь: Акилина Степановна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Мироновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно