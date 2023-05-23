Акулова (Полынникова) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулова (Полынникова) Надежда Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акулов Иван Николаевич

Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акулов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акулов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдульманова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Акулов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губанова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Акулов Иван Николаевич

Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулов Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно