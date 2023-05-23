Акулова (Полынникова) Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1953
Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдульманова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Акулов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губанова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Акулов Иван Николаевич
Узбекистан, Самаркандская обл., г. Каттакурган
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно