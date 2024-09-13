Томазини Бьянка
женский, родилась 08.01.1962, город Мехико, Мексиканские Соединённые Штаты
Супруги
Юханссон Матс16.09.1958 г.р.
Дети
Юханссон Маттиас24.02.1992 г.р.
Юханссон Габриэла05.09.1998 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
город Мехико, Мексиканские Соединённые Штаты
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юханссон Матс
Рождение ребёнка
24.02.1992
Сын: Юханссон Маттиас
Отец ребёнка: Юханссон Матс
Рождение ребёнка
05.09.1998
Дочь: Юханссон Габриэла
Отец ребёнка: Юханссон Матс
Рождение ребёнка
07.08.2002
Дочь: Юханссон София
Отец ребёнка: Юханссон Матс
город Мэдисон, Висконсин, США