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Градинару Екатерина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Градинару Константин

Мать: Градинару Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр

Бежали в Румынию. (когда началась война). Но вернулись, так как что-то забыли. Он был расстрелян.
Смерть
Неизвестно