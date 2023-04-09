Градинару Екатерина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Градинару Константин
Мать: Градинару Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр
Бежали в Румынию. (когда началась война). Но вернулись, так как что-то забыли. Он был расстрелян.
Смерть
Неизвестно