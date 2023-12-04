Калашник Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалашник Трофим

Калашник Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

06.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Калашник Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Анатолий

Мать ребёнка: (Марченко) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашник Иван

Мать ребёнка: (Марченко) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашник Александр

Мать ребёнка: (Марченко) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашник Григорий

Мать ребёнка: (Марченко) Мария

Смерть
06.10.1942
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.