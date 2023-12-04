Калашник Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти06.10.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Калашник Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Анатолий
Мать ребёнка: (Марченко) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашник Иван
Мать ребёнка: (Марченко) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашник Александр
Мать ребёнка: (Марченко) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашник Григорий
Мать ребёнка: (Марченко) Мария
Смерть
06.10.1942
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно