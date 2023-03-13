Романовъ Павелъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения30.10.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1880
Отец: Романовъ Романъ
Мать: Романова Татьяна
Александровка
Рождение ребёнка
10.03.1902
Сын: Романовъ Алексей
Мать ребёнка: Романова Марья Васильева
Рождение ребёнка
24.12.1906
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Романова Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Марья Васильева