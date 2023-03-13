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Романовъ Павелъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

30.10.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1880

Отец: Романовъ Романъ

Мать: Романова Татьяна

Александровка
Рождение ребёнка
10.03.1902

Сын: Романовъ Алексей

Мать ребёнка: Романова Марья Васильева

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1906

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Романова Марья Васильева

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Марья Васильева

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