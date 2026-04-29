Де Понт Карстен Карлович
мужской, родился 15.02.1849, Лахти
умер 01.04.1929, Хельсинки
Супруги
Де Понт (Линдер) Эмили Магдалена19.04.1861 г.р.
Дети
Де Понт Карл Виктор Алексис28.06.1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1893
Сын: Де Понт Карл Виктор Алексис
Мать ребёнка: Де Понт (Линдер) Эмили Магдалена
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
01.04.1929