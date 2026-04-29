Де Понт Карстен Карлович 15.02.1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Де Понт Карстен Карлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.02.1849, Лахти

умер 01.04.1929, Хельсинки

Супруги
Де Понт (Линдер) Эмили Магдалена19.04.1861 г.р.
Дети
Де Понт Карл Виктор Алексис28.06.1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Де Понт (Линдер) Эмили Магдалена

Рождение ребёнка
28.06.1893

Сын: Де Понт Карл Виктор Алексис

Мать ребёнка: Де Понт (Линдер) Эмили Магдалена

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

Смерть
01.04.1929

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