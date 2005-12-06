Харчевникова Вера Афанасьевна (Петрова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харчевникова Вера Афанасьевна (Петрова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1930

Дата смерти

06.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1930

Отец: Петров Афанасий Яковлевич

Мать: Петрова (Павлова) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харчевников Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
08.08.1958

Дочь: Хренкова (Харчевникова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Харчевников Николай Сергеевич

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Смерть
06.12.2005
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область

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