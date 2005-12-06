Харчевникова Вера Афанасьевна (Петрова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1930
Дата смерти06.12.2005
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харчевников Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
08.08.1958
Дочь: Хренкова (Харчевникова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Харчевников Николай Сергеевич
Смерть
06.12.2005