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Велентей Андрей Лукич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1871

Дата смерти

09.06.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Велентей Лука Кондратьевич

Мать: Велентей (Зеркаль) Мария Даниловна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
01.11.1891 ст.

Жена: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Казаки села Бабы Никита Зеркаль, Лука Велентей, Евсевий Василенко, Феодосий Антоненко
Рождение ребёнка
21.08.1893 ст.

Сын: Велентей Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1894 ст.

Дочь: Велентей Мария Андреевна

Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.10.1896 ст.

Дочь: Велентей Матрёна Андреевна

Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.07.1898 ст.

Сын: Велентей Василий Андреевич

Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1900 ст.

Дочь: Велентей Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.07.1902 ст.

Дочь: Велентей Мария Андреевна

Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.08.1904 ст.

Дочь: Велентей Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.05.1906 ст.

Сын: Велентей Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1907 ст.

Дочь: Велентей Анна Андреевна

Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.06.1911 ст.

Сын: Велентей Елисей Андреевич

Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
09.06.1913 ст.
Чернигов, Чернігівська область
От порока сердца. Запись сделана в Казанской-Богоугодно-Заведенской церкви.
Похороны
11.06.1913 ст.
Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1913 ст.

Сын: Велентей Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна

Покровское, Чернігівська область

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