Велентей Андрей Лукич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти09.06.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Велентей Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна
Дочь: Велентей Мария Андреевна
Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна
Дочь: Велентей Матрёна Андреевна
Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна
Сын: Велентей Василий Андреевич
Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна
Дочь: Велентей Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна
Дочь: Велентей Мария Андреевна
Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна
Дочь: Велентей Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна
Сын: Велентей Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна
Дочь: Велентей Анна Андреевна
Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна
Сын: Велентей Елисей Андреевич
Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна
Сын: Велентей Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Велентей (Антоненко) Варвара Иоакимовна