Фоминъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фоминъ Ермолай

Мать: Фомина Авдотья

Бракосочетание
15.01.1850

Жена: Фомина Наталья

Рождение ребёнка
05.01.1851

Сын: Фоминъ Иванъ

Мать ребёнка: Фомина Наталья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1854

Сын: Фоминъ Тимофей

Мать ребёнка: Фомина Наталья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1856

Дочь: Маремьяна

Мать ребёнка: Фомина Наталья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1857

Дочь: Бучнева Татіана

Мать ребёнка: Фомина Наталья

Александровка
Рождение ребёнка
08.02.1859

Сын: Фоминъ Алексей

Мать ребёнка: Фомина Наталья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1861

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Фомина Наталья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1864

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Фомина Наталья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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