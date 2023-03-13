Фоминъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Фоминъ Ермолай
Мать: Фомина Авдотья
Бракосочетание
15.01.1850
Жена: Фомина Наталья
Рождение ребёнка
05.01.1851
Сын: Фоминъ Иванъ
Мать ребёнка: Фомина Наталья
Рождение ребёнка
13.02.1854
Сын: Фоминъ Тимофей
Мать ребёнка: Фомина Наталья
Рождение ребёнка
10.02.1856
Дочь: Маремьяна
Мать ребёнка: Фомина Наталья
Рождение ребёнка
13.01.1857
Дочь: Бучнева Татіана
Мать ребёнка: Фомина Наталья
Александровка
Рождение ребёнка
08.02.1859
Сын: Фоминъ Алексей
Мать ребёнка: Фомина Наталья
Рождение ребёнка
01.04.1861
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Фомина Наталья
Рождение ребёнка
09.11.1864
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Фомина Наталья