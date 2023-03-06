Горохова Матрона Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Матрона Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Аркадий Спиридонович

Отец ребёнка: Горохов Спиридон Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Анатолий Спиридонович

Отец ребёнка: Горохов Спиридон Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Спиридон Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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