Грязнов Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнов Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грязнов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1876 ст.

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Грязнова Татьяна Николаева

Рождение ребёнка
16.10.1878 ст.

Сын: Грязнов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Грязнова Татьяна Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грязнова Татьяна Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, состоящий на должности учителя сельского училища
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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