Грязнов Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грязнов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1876 ст.
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Грязнова Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
16.10.1878 ст.
Мать ребёнка: Грязнова Татьяна Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, состоящий на должности учителя сельского училища
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно