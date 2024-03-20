Дерябина (Сидорова) Матрона Никитична
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти14.09.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
09.02.1883 ст.
Муж: Дерябин Матвей Ильич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Дерябина Ульяния Матвеевна
Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич
Рождение ребёнка
05.09.1886 ст.
Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич
Смерть
14.09.1886 ст.