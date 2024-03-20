Дерябина (Сидорова) Матрона Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДерябина (Сидорова) Матрона Никитична

Дерябина (Сидорова) Матрона Никитична

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

14.09.1886 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.02.1883 ст.

Муж: Дерябин Матвей Ильич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Дерябина Ульяния Матвеевна

Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.09.1886 ст.

Сын: Дерябин Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Дерябин Матвей Ильич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
14.09.1886 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close