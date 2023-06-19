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Передвигин Егор Иванов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Передвигин Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1846

Жена: Будилова Стефанида Сергеева

Рождение ребёнка
16.01.1850

Сын: Передвигин Афанасiй Егоров

Мать ребёнка: Будилова Стефанида Сергеева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно