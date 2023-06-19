Передвигин Егор Иванов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Передвигин Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.01.1846
Рождение ребёнка
16.01.1850
Сын: Передвигин Афанасiй Егоров
Мать ребёнка: Будилова Стефанида Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно