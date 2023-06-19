Будилова (Передвигина) Стефанида Сергеева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1846
Рождение ребёнка
16.01.1850
Сын: Передвигин Афанасiй Егоров
Отец ребёнка: Передвигин Егор Иванов
Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно