Будилова (Передвигина) Стефанида Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будилова (Передвигина) Стефанида Сергеева

Место рождения

Горбуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Горбуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1846

Муж: Передвигин Егор Иванов

Рождение ребёнка
16.01.1850

Сын: Передвигин Афанасiй Егоров

Отец ребёнка: Передвигин Егор Иванов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно