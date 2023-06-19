Захарова-Космина (Иларионова) Евдокия Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1873 ст.
Рождение ребёнка
17.02.1875 ст.
Дочь: Захарова-Космина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иоанн (Иван) Григорьевич
Рождение ребёнка
06.07.1876 ст.
Дочь: Захарова-Космина Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иоанн (Иван) Григорьевич
Рождение ребёнка
17.09.1877 ст.
Дочь: Захарова-Космина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иоанн (Иван) Григорьевич
Рождение ребёнка
30.12.1879 ст.
Дочь: Захарова-Космина Мелания Григорьевна
Отец ребёнка: Захаров Иоанн (Иван) Григорьевич
Рождение ребёнка
24.04.1881 ст.
Дочь: Захарова-Космина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иоанн (Иван) Григорьевич
Рождение ребёнка
17.11.1884 ст.
Дочь: Захарова-Космина Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иоанн (Иван) Григорьевич
Рождение ребёнка
20.02.1887 ст.
Дочь: Захарова-Космина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иоанн (Иван) Григорьевич
Смерть
Неизвестно