Захарова-Космина (Иларионова) Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Космина (Иларионова) Евдокия Лаврентьевна

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.10.1873 ст.

Муж: Захаров Иоанн (Иван) Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1875 ст.

Дочь: Захарова-Космина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иоанн (Иван) Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1876 ст.

Дочь: Захарова-Космина Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иоанн (Иван) Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1877 ст.

Дочь: Захарова-Космина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иоанн (Иван) Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1879 ст.

Дочь: Захарова-Космина Мелания Григорьевна

Отец ребёнка: Захаров Иоанн (Иван) Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1881 ст.

Дочь: Захарова-Космина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иоанн (Иван) Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1884 ст.

Дочь: Захарова-Космина Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иоанн (Иван) Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1887 ст.

Дочь: Захарова-Космина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иоанн (Иван) Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно