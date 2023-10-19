Glebova (Mikhailkova) Mariya Aleksandrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Glebova (Mikhailkova) Mariya Aleksandrovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Около 1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

1913 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1912

Муж: Glebov Piotr Vladimirovich

Рождение ребёнка
05.01.1913

Сын: Glebov Fyodor Petrovich

Отец ребёнка: Glebov Piotr Vladimirovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.04.1915

Сын: Glebov Pyotr Petrovich

Отец ребёнка: Glebov Piotr Vladimirovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Glebov Piotr Vladimirovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Glebov Piotr Vladimirovich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1966
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