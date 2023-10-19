Glebova (Mikhailkova) Mariya Aleksandrovna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиОколо 1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
05.01.1913
Отец ребёнка: Glebov Piotr Vladimirovich
Рождение ребёнка
14.04.1915
Отец ребёнка: Glebov Piotr Vladimirovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Glebov Piotr Vladimirovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Glebov Piotr Vladimirovich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1966