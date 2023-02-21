Dworkin (Dworkin) Harriett — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dworkin (Dworkin) Harriett

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Dworkin Samuel

Мать: Nirkind Rose

Смерть
1995
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