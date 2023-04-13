Дерюшева (Ломаева) Палагiя Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюшева (Ломаева) Палагiя Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1849

Дочь: Агапiя Константинова

Отец ребёнка: Ломаев Константин Данилов

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1851

Дочь: Акилина Константинова

Отец ребёнка: Ломаев Константин Данилов

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно