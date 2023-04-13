Дерюшева (Ломаева) Палагiя Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1849
Дочь: Агапiя Константинова
Отец ребёнка: Ломаев Константин Данилов
Рождение ребёнка
07.06.1851
Дочь: Акилина Константинова
Отец ребёнка: Ломаев Константин Данилов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно