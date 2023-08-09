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Ломаев Константин Данилов

Место рождения

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломаев Данило Федосов

Мать: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1849

Дочь: Агапiя Константинова

Мать ребёнка: Дерюшева Палагiя Иванова

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1851

Дочь: Акилина Константинова

Мать ребёнка: Дерюшева Палагiя Иванова

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно