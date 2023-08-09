Ломаев Константин Данилов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ломаев Данило Федосов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1849
Дочь: Агапiя Константинова
Мать ребёнка: Дерюшева Палагiя Иванова
Рождение ребёнка
07.06.1851
Дочь: Акилина Константинова
Мать ребёнка: Дерюшева Палагiя Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно