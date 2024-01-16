Ордина Евдокия Стефановна (Степановна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ордин Семён Ефимович
Отец ребёнка: Ордин Ефимий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Ордин Ефимий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Ордин Ефимий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно