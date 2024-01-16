Ордина Евдокия Стефановна (Степановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Евдокия Стефановна (Степановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ордин Семён Ефимович

Отец ребёнка: Ордин Ефимий Тимофеевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Ордин Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Ордин Ефимий Тимофеевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Ордин Всеволод Ефимович

Отец ребёнка: Ордин Ефимий Тимофеевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Ефимий Тимофеевич

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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