Дангель Ян Вацлав Станислав 01.09.1916 — найти родственников по фамилии на Familio

Дангель Ян Вацлав Станислав

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.09.1916, город Бжесць-Куявски, Влоцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская империя

умер 30.12.1974

Супруги
Дангель (Друцкая-Любецкая) Тереза Мария02.12.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

город Бжесць-Куявски, Влоцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская империя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дангель (Друцкая-Любецкая) Тереза Мария

Смерть
30.12.1974

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