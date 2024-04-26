Дангель Ян Вацлав Станислав
мужской, родился 01.09.1916, город Бжесць-Куявски, Влоцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская империя
умер 30.12.1974
Супруги
Дангель (Друцкая-Любецкая) Тереза Мария02.12.1925 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
город Бжесць-Куявски, Влоцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1974