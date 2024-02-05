Ефрем Семенов
Место рожденияд. Тургенево, Меленковский уезд
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Василий Ефремов
Мать ребёнка: Настасья Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Владимир Ефремов
Мать ребёнка: Настасья Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Петр Ефремов
Мать ребёнка: Настасья Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Иван Ефремов
Мать ребёнка: Настасья Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Домна Ефремова
Мать ребёнка: Настасья Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Елена Ефремова
Мать ребёнка: Настасья Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Агафья Ефремова
Мать ребёнка: Настасья Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Андрей Ефремов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Авдотья Ефремова
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Иван Ефремов
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Смерть
Неизвестно