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Ефрем Семенов

Место рождения

д. Тургенево, Меленковский уезд

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1757 г.р.

Дети

Около 1742 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Петрова

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Василий Ефремов

Мать ребёнка: Настасья Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Владимир Ефремов

Мать ребёнка: Настасья Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Петр Ефремов

Мать ребёнка: Настасья Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Иван Ефремов

Мать ребёнка: Настасья Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Домна Ефремова

Мать ребёнка: Настасья Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Елена Ефремова

Мать ребёнка: Настасья Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Агафья Ефремова

Мать ребёнка: Настасья Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Андрей Ефремов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Авдотья Ефремова

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Иван Ефремов

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Смерть
Неизвестно

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