(Кулагина) Елизавета Григорьева
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения26.08.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1911
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
28.08.1911
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно