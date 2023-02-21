Стрельникова (Кутенкова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова (Кутенкова) Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Кутенков Иван Яковлевич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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