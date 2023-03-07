Серковъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серковъ Тимофей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.01.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1873

Отец: Серковъ Артемий

Мать: Серкова Ольга Алексеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1893

Жена: Серкова Дарья

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1914

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Серкова Дарья

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серковъ Иванъ

Мать ребёнка: Серкова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серкова Наталья

Мать ребёнка: Серкова Дарья

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