Серковъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения20.01.1873
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1873
Отец: Серковъ Артемий
Мать: Серкова Ольга Алексеева
Бракосочетание
22.01.1893
Жена: Серкова Дарья
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1914
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Серкова Дарья
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серковъ Иванъ
Мать ребёнка: Серкова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серкова Наталья
Мать ребёнка: Серкова Дарья