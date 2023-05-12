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(Марченко) Любовь
(Марченко) Любовь
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Марченко Алексей Иванович
Мать
(Вашкевич) Прасковья
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Марченко Алексей Иванович
Мать:
Прасковья
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