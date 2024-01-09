Боровик Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровик Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Цирулик Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровик Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровик Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровик Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

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