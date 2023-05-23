Ольга Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Ефимовна

Ольга Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Отец

1763 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Ефим Алексеевич

Мать: Ульяна Васильевна