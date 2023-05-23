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Ольга Ефимовна
Ольга Ефимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Пол
Женский
Отец
Ефим Алексеевич
1763 г.р.
Мать
Ульяна Васильевна
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Ефим Алексеевич
Мать:
Ульяна Васильевна
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