Конде-Марквот-Ренгартен (Савич) Вера Гавриловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Конде-Марквот-Ренгартен (Савич) Вера Гавриловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Конде-Марквот-Ренгартен Евгений1869 г.р.
Дети
Конде-Марквот-Ренгартен Александр ЕвгеньевичНеизвестно г.р.
Конде-Марквот-Ренгартен Георгий ЕвгеньевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конде-Марквот-Ренгартен Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Конде-Марквот-Ренгартен Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конде-Марквот-Ренгартен Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Конде-Марквот-Ренгартен Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конде-Марквот-Ренгартен Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Конде-Марквот-Ренгартен Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конде-Марквот-Ренгартен Георгий Евгеньевич

Отец ребёнка: Конде-Марквот-Ренгартен Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конде-Марквот-Ренгартен Евгений

Смерть
Неизвестно

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