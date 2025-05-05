Конде-Марквот-Ренгартен (Савич) Вера Гавриловна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Конде-Марквот-Ренгартен Евгений1869 г.р.
Дети
Конде-Марквот-Ренгартен Александр ЕвгеньевичНеизвестно г.р.
Конде-Марквот-Ренгартен Георгий ЕвгеньевичНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конде-Марквот-Ренгартен Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Конде-Марквот-Ренгартен Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конде-Марквот-Ренгартен Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Конде-Марквот-Ренгартен Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конде-Марквот-Ренгартен Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Конде-Марквот-Ренгартен Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конде-Марквот-Ренгартен Георгий Евгеньевич
Отец ребёнка: Конде-Марквот-Ренгартен Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно