Богородицкая Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богородицкая Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богородицкий Борис Евгениев

Отец ребёнка: Богородицкий Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богородицкая) Софья Евгениева

Отец ребёнка: Богородицкий Евгений Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богородицкий Евгений Николаевич

Смерть
Неизвестно

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