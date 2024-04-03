Бурданова(Байдеко) (Байдеко) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1931
Отец: не указан
Мать: Байдека Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурданов Александр Георгиевич
Смерть
Неизвестно