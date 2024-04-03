Бурданова(Байдеко) (Байдеко) Галина Михайловна 28.11.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурданова(Байдеко) (Байдеко) Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1931

Отец: не указан

Мать: Байдека Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурданов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
21.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурданов Александр Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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