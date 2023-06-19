Абрамович (Волкова) Наталья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.890
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Абрамович Георгий Ильич
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1886
Рождение ребёнка
05.03.1888
Сын: Абрамович Илья Георгиевич
Отец ребёнка: Абрамович Георгий Ильич
Рождение ребёнка
27.09.1894
Дочь: Фекла Георгиевна
Отец ребёнка: Абрамович Георгий Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно