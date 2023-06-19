Абрамович (Волкова) Наталья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамович (Волкова) Наталья Кирилловна

Абрамович (Волкова) Наталья Кирилловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.05.890

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Абрамович Георгий Ильич

Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1886

Муж: Абрамович Георгий Ильич

Рождение ребёнка
05.03.1888

Сын: Абрамович Илья Георгиевич

Отец ребёнка: Абрамович Георгий Ильич

Рождение ребёнка
27.09.1894

Дочь: Фекла Георгиевна

Отец ребёнка: Абрамович Георгий Ильич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно