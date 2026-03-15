Михеева (Михеева) Евдокия Феодоровна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Михеева (Михеева) Евдокия Феодоровна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1815, Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

умерла Неизвестно

Отец
Михеев Феодор Федорович1761 г.р.
Мать
Михеева Дария Захариевна1784 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Михеев Феодор Федорович

Мать: Михеева Дария Захариевна

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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