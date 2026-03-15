Михеева (Михеева) Евдокия Феодоровна
женский, родилась 1815, Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
умерла Неизвестно
ОтецМихеев Феодор Федорович1761 г.р.
МатьМихеева Дария Захариевна1784 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Михеев Феодор Федорович
Мать: Михеева Дария Захариевна
Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно