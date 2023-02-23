Елена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

14.01.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Агфья Степановна

Отец ребёнка: Степан Яковлев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Яковлев

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Васса Степановна

Отец ребёнка: Степан Яковлев

Рождение ребёнка
1823

Сын: Зубарев Федор Степанович

Отец ребёнка: Степан Яковлев

Смерть
14.01.1860
Причина смерти: в 72 года
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