Елена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти14.01.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Агфья Степановна
Отец ребёнка: Степан Яковлев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Яковлев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Васса Степановна
Отец ребёнка: Степан Яковлев
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Степан Яковлев
Смерть
14.01.1860
Причина смерти: в 72 года