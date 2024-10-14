Осипова Феодосия Ивановна Около 1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Осипова Феодосия Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Около 1864

умерла Неизвестно

Отец
Иван МихайловичОколо 1827 г.р.
Мать
Прасковья ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Осипов Зиновий ИосифовичНеизвестно г.р.
Дети
Бирюкова (Осипова) Мария Зиновьевна1887 г.р.
Осипов Алексей Зиновьевич01.10.1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Иван Михайлович

Мать: Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Зиновий Иосифович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Бирюкова (Осипова) Мария Зиновьевна

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Иосифович

Рождение ребёнка
01.10.1889

Сын: Осипов Алексей Зиновьевич

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Иосифович

Рождение ребёнка
18.10.1892

Сын: Осипов Михаил Зиновьевич

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Иосифович

Рождение ребёнка
11.01.1896

Дочь: (Осипова) Анна Зиновьевна

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Иосифович

Рождение ребёнка
18.03.1898

Сын: Осипов Сергей Зиновьевич

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Иосифович

Смерть
Неизвестно

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