Осипова Феодосия Ивановна
женский, родилась Около 1864
умерла Неизвестно
ОтецИван МихайловичОколо 1827 г.р.
МатьПрасковья ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Осипов Зиновий ИосифовичНеизвестно г.р.
Дети
Бирюкова (Осипова) Мария Зиновьевна1887 г.р.
Осипов Алексей Зиновьевич01.10.1889 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Иван Михайлович
Мать: Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Бирюкова (Осипова) Мария Зиновьевна
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Иосифович
Рождение ребёнка
01.10.1889
Сын: Осипов Алексей Зиновьевич
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Иосифович
Рождение ребёнка
18.10.1892
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Иосифович
Рождение ребёнка
11.01.1896
Дочь: (Осипова) Анна Зиновьевна
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Иосифович
Рождение ребёнка
18.03.1898
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Иосифович
Смерть
Неизвестно