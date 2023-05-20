Капцова Акулина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Капцова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Капцов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Капцов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Капцов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915