Капцова Акулина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капцова Акулина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Капцова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Капцов Василий Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Капцов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Капцов Василий Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капцов Василий Иванович

Смерть
1915
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд