Гуреева Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуреева Светлана Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуреев Юрий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наразин Алексей

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