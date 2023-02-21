Гуреева Светлана Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуреев Юрий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наразин Алексей