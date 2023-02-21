Орлова Елизавета Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Орлов Василий Константинович
Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович
Рождение ребёнка
01.06.1835 ст.
Дочь: Федосия Константиновна
Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович
Рождение ребёнка
16.10.1836 ст.
Дочь: Параскева Константиновна
Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович
Рождение ребёнка
18.12.1837 ст.
Сын: Орлов Пётр Константинович
Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович
Рождение ребёнка
26.05.1839 ст.
Сын: Орлов Иван Константинович
Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марина Константиновна
Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Настасия Константиновна
Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858