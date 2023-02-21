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Орлова Елизавета Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Орлов Василий Константинович

Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович

Рождение ребёнка
01.06.1835 ст.

Дочь: Федосия Константиновна

Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович

Рождение ребёнка
16.10.1836 ст.

Дочь: Параскева Константиновна

Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович

Рождение ребёнка
18.12.1837 ст.

Сын: Орлов Пётр Константинович

Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович

Рождение ребёнка
26.05.1839 ст.

Сын: Орлов Иван Константинович

Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марина Константиновна

Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Настасия Константиновна

Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Орлов Константин Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Константин Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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