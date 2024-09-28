Немытова (Швецова) Фекла Ильинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Швецов Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1908
Дочь: Немытова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Немытов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
06.02.1910
Сын: Немытов Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Немытов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
28.08.1911
Отец ребёнка: Немытов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
28.03.1915
Дочь: Немытова (Немытова) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Немытов Василий Андреевич
Смерть
1920