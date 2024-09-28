Немытова (Швецова) Фекла Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немытова (Швецова) Фекла Ильинична

Место рождения

Швецова, Тагильский округ, Уральская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Швецов Илья

Мать: не указана

Швецова, Тагильский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немытов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
15.01.1908

Дочь: Немытова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Немытов Василий Андреевич

Трошкова, Тагильский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
06.02.1910

Сын: Немытов Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Немытов Василий Андреевич

Трошкова, Тагильский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
28.08.1911

Сын: Немытов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Немытов Василий Андреевич

Трошкова, Тагильский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
28.03.1915

Дочь: Немытова (Немытова) Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Немытов Василий Андреевич

Трошкова, Тагильский округ, Уральская область
Смерть
1920
Трошкова, Тагильский округ, Уральская область

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