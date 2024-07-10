Авраам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвраам

Авраам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: Останина Варвара Моисеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марик

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Кондратьева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.