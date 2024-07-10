Авраам
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марик
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Кондратьева
Смерть
Неизвестно