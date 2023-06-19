Пафнутьев Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пафнутьев Семен Иванович

Место рождения

Буриново, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

24.08.1871 ст.

Дата смерти

25.05.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Буриново, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
25.05.1938
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
причина смерти расстрелен