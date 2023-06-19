Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Пафнутьев Семен Иванович
Пафнутьев Семен Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Буриново
, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Дата рождения
24.08.1871 ст.
Дата смерти
25.05.1938
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Буриново
, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
25.05.1938
Енисейск
, город Енисейск, Красноярский край
причина смерти расстрелен
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь